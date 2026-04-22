La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) inauguró el mejoramiento de la infraestructura de su filial en Majes, en la provincia de Majes, una obra que beneficiará a más de 800 estudiantes de las carreras de Agronomía y Administración.

El proyecto fue ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos, con una inversión de 25 millones de soles y el respaldo de empresas privadas como Yura, Gloria y Cerro Verde.

La intervención incluyó la construcción de 10 aulas, laboratorios especializados para estudios de suelos, agua, biotecnología y protección vegetal, además de salas de cómputo, centros de investigación y un auditorio de usos múltiples. La mejora apunta a fortalecer la formación académica en una zona donde el desarrollo local depende de la agricultura y la ganadería.

Se construyeron laboratorios para estudios de suelo, agua, entre otros en la Filial Majes de la UNSA (Foto: UNSA)

Tras la ceremonia protocolar, el vicerrector académico, Luis Cuadros Paz, señaló que la universidad evalúa ampliar la oferta de carreras en esta sede, aunque no precisó cuáles para no generar falsas expectativas. No obstante, precisó que esta decisión dependerá de una reorganización interna del uso de los ambientes y laboratorios.

Por su parte, el representante del Grupo Gloria, Jorge Rodríguez Rodríguez, anunció que la empresa otorgará becas anuales a los 10 mejores estudiantes de Agronomía. Además, adelantó la futura construcción de una estación fotovoltaica, como parte del compromiso del sector privado con la educación y el desarrollo sostenible de Majes.