Uraca, Castilla se quedará sin servicio eléctrico este jueves por 8 horas

Los habitantes del distrito de Uraca, en la provincia de Castilla, permanecerán sin servicio de energía eléctrica durante ocho horas este jueves 2 de julio debido a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución.

La empresa Sociedad Eléctrica del Sur (Seal) informó que la suspensión del servicio se realizará desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. con el fin de ejecutar labores de subsanación de deficiencias detectadas en el circuito Torán y cumplir con el mantenimiento de redes de media tensión.

Corte de energía eléctrica será desde las 8:00 horas de este jueves 2 de jlio (Foto: SEAL)

El corte de energía también afectará a los sectores de Cantas, El Pedregal, La Mezana, Pitis y Villa Hermosa, cuyos usuarios deberán tomar las previsiones necesarias ante la interrupción temporal del suministro.

Según el comunicado de la empresa, los trabajos buscan mejorar las condiciones de operación del sistema eléctrico y garantizar la continuidad del servicio una vez concluidas las labores de mantenimiento.