El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para el 10 de abril, a las 10:00 horas, la audiencia en la que se evaluará el pedido de vacancia contra el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

De acuerdo con la información del JNE, en dicha sesión el abogado de la solicitante de la vacancia, Claudia Orihuela, expondrá los fundamentos jurídicos que sustentan el pedido ante el máximo órgano electoral.

Este proceso se arrastra desde el año 2024. El caso se extendió significativamente entre diferentes diligencias, por lo que el 27 de marzo de 2026, el abogado Jesús Quispe solicitó al JNE que emita un pronunciamiento, señalando que el expediente ya había sido declarado expedito mediante el auto número 04.

En su pedido, la defensa requirió además que se fije de manera inmediata la fecha para la vista de la causa, argumentando que el proceso permanecía entrampado por aproximadamente diez meses, para resolver la apelación de archivo.

La vacancia se solicitó luego de la difusión de imágenes en las que el personal de seguridad del alcalde aparecía en el año 2023 cuidando a su mascota en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa, lo que fue cuestionado por usar recursos de la institución.