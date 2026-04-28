La ciudadana Claudia Sara Orihuela Larico solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acelerar la notificación de la resolución que confirma la vacancia del alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera Chávez, advirtiendo una excesiva demora, la cual generaría un riesgo en el manejo de recursos públicos.

El pedido se hizo luego de que el JNE declaró fundado el recurso de apelación durante la audiencia realizada el 10 de abril. Sin embargo, hasta la fecha, la resolución no fue formalmente notificada, lo que impide que la salida del burgomaestre.

Según el documento presentado ayer, esta demora permite que la autoridad cuestionada continúe en funciones, con la firma de resoluciones y la administración del presupuesto municipal, pese a confirmarse la vacancia. La solicitante advierte que esta situación representa un “riesgo inminente” para el patrimonio de la comuna, al recordar que ya existe un perjuicio económico, en relación al sueldo que se pagó al trabajador municipal que cuidaba a su mascota en el 2024.

Según Orihuela, los procesos de vacancia, por su naturaleza, requieren celeridad para evitar escenarios de incertidumbre institucional y posibles maniobras legales que busquen prolongar la permanencia de autoridades cuestionadas.

En ese contexto, solicitó que se culmine de inmediato el trámite administrativo pendiente, relacionado con la firma y formalización de la resolución, para proceder con su notificación oficial y la entrega de credenciales a la autoridad sucesora, quien será primera regidora, Ruccy Oscco.