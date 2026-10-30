Los contagios de sarampión comenzaron a disminuir Arequipa tras alcanzar su punto más alto en agosto, la reducción se atribuye a las campañas de vacunación desarrolladas desde mayo. Sin embargo, el brote aún no está controlado por lo que la Gerencia Regional de Salud prepara un último barrido de vacunación en los colegios para proteger a los niños antes de que termine el año escolar.

La coordinadora regional de Inmunizaciones, Giovanna Valdivia, informó que hasta el 29 de octubre se han confirmado 559 casos de sarampión. La evolución de los contagios muestra que, después de registrar 165 casos en julio y 197 en agosto, la cifra disminuyó a 127 en septiembre y 26 durante octubre.

La funcionaria explicó que las primeras intervenciones estuvieron dirigidas a estudiantes universitarios, luego de detectarse contagios entre jóvenes procedentes de Puno. La rápida coordinación con las universidades permitió vacunar a los estudiantes y evitar nuevos casos vinculados con los primeros contagios dentro de estos centros de estudios.

“Ha habido un buen resultado”, sostuvo Valdivia, quien destacó que las acciones de inmunización contribuyeron a frenar la propagación de la enfermedad entre los universitarios.

PRIORIDAD SON MENORES DE 10 AÑOS

Aunque los contagios han disminuido, la prioridad sigue siendo los niños menores de 10 años. Según la especialista, durante la campaña de intensificación de la vacunación, se ha inmunizado al 40% de la población infantil considerada como objetivo, por lo que todavía queda una importante brecha por cerrar. Por ello, la Gerencia de Salud coordinó con la Gerencia Regional de Educación el ingreso de brigadas a las instituciones educativas, aprovechando que las clases culminarán el 11 de diciembre.

“Nos queda un mes para intensificar masivamente la vacunación en los colegios”, manifestó Valdivia, quien explicó que se busca proteger a los menores que aún están expuestos a la enfermedad, sobre todo en zonas de mayor riesgo.

Entre los distritos priorizados figuran Cerro Colorado, Paucarpata, Cayma y Socabaya, debido a su concentración poblacional y la presencia de casos. Las acciones también continuarán en Secocha, provincia de Camaná, que es el principal foco del brote.

De acuerdo con el reporte epidemiológico, Camaná concentra 274 casos confirmados y la provincia de Arequipa 195.

Hasta el momento se han aplicado más de 180 mil dosis de vacunas. No obstante, Valdivia reconoció que las 14 brigadas contratadas con presupuesto adicional del Gobierno Regional resultan insuficientes, por lo que las actividades también dependen del personal de los establecimientos de salud.

La participación de los padres de familia es esencial. “No podemos hacerlo si no tenemos la autorización de los papás”, recordó la especialista, quien pidió a las familias facilitar la vacunación de sus hijos.