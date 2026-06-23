Efectivos de la comisaría de Mollendo, en la provincia de Islay, capturaron el fin de semana a Jesús Jiménez Pinto, de 46 años, por atacar con un cuchillo al conviviente de su expareja al interior de su domicilio, ubicado en la urbanización Miramar.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la agresión ocurrió antes de las 7 de la mañana del domingo. Jorge Huamachuco Ponce se encontraba al interior de la vivienda de su pareja cuando fue sorprendido por Jesús Jiménez, quien sacó un cuchillo y se lo clavó en el muslo de la pierna derecha para luego fugar.

El herido fue auxiliado al hospital de EsSalud de Mollendo y la Policía, al tener conocimiento del hecho, comenzó con la búsqueda del agresor, que no pudo ser ubicado en su vivienda. Sin embargo, horas después, fue visto por el parque de la urbanización Miramar, donde finalmente fue capturado para trasladarlo a la dependencia policial donde es investigado por el presunto delito de lesiones graves.