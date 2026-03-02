La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, realizó una visita a la asociación de vivienda Embajada de Japón ubicada en la parte alta del distrito de Cayma en Arequipa. La zona forma parte de las áreas más afectadas por las precipitaciones intensas que han provocado huaicos e inundaciones en diferentes sectores de la ciudad.

La funcionaria llegó acompañada del gobernador regional Rohel Sánchez y otras autoridades locales para inspeccionar los daños causados por los desbordes. Los vecinos les mostraron directamente la magnitud de la destrucción, con la cancha de la asociación completamente cubierta por lodo y escombros.

Al ingresar a la cancha convertida en lodazal, algunos residentes que limpiaban manualmente el terreno con palas les solicitaron ayuda inmediata. Los presentes reclamaron que las autoridades participaran activamente en la remoción del material acumulado.

Los gritos de los vecinos reflejaron la frustración por la falta de apoyo concreto en medio de la emergencia que aún no ha concluido. En ese momento, exigieron directamente a la ministra que tomara una pala para colaborar con la limpieza.

“¡Que agarre la lampa, agarre la lampa!”, se escuchó entre los residentes.

Entre las solicitudes más importantes a mediano plazo, los afectados destacaron la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a cada distrito declarado en estado de emergencia. También plantearon la urgencia de regularizar la titulación de sus predios, proceso que exige primero la implementación de medidas de mitigación de riesgos.

Uno de los representantes de la zona explicó a las autoridades la necesidad de construir canales en la parte superior para canalizar futuros desbordes hacia la quebrada principal. Estas obras buscan prevenir que el agua arrastre nuevamente escombros hacia las viviendas de la asociación.

Las demandas inmediatas quedaron sin respuesta concreta por parte de las autoridades visitantes. Los únicos elementos entregados a los vecinos fueron sacos terreros destinados a contener posibles nuevos deslizamientos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene el alerta por la posibilidad de precipitaciones intensas en la región. Los especialistas pronostican lluvias fuertes entre el 7 y el 8 de marzo, lo que incrementa el riesgo de nuevos huaicos en las zonas vulnerables como Cayma.

La visita de la ministra y el gobernador no incluyó el anuncio de un cronograma específico de intervenciones. Los residentes de Embajada de Japón quedaron nuevamente a la espera de soluciones efectivas mientras continúan con la limpieza manual de sus espacios comunes.