Los pobladores del sector Cerro Viejo, en el distrito de Cerro Colorado, solicitaron la reconstrucción urgente del muro de contención que fue destruido por las intensas lluvias registradas el 19 y 22 de febrero, debido al temor de que la zona quede expuesta a nuevos daños durante la próxima temporada de precipitaciones.

La infraestructura de la quebrada Chullo fue arrasada por la fuerza del agua, lo que dejó desprotegidas a varias viviendas cercanas. Los vecinos advierten que, si no se ejecutan trabajos de protección, un nuevo episodio de lluvias podría provocar mayores afectaciones.

Rosa Cárdenas, vecina del sector, informó que ayer se reunieron con el alcalde distrital, Manuel Vera Paredes, para solicitar una solución al problema.

Según relató, el burgomaestre explicó que la intervención en la torrentera corresponde primero a la Autoridad Nacional del Agua, entidad que debe realizar los estudios técnicos para determinar el ancho que debe tener el cauce y establecer la faja marginal.

De acuerdo con el compromiso municipal, el muro de contención será reconstruido una vez que la Autoridad Nacional del Agua concluya dichos estudios, lo que permitirá definir las características de la obra.

Sin embargo, los vecinos sostienen que la situación se ha agravado con el paso de los años. Afirman que anteriormente la torrentera tenía mayor amplitud, pero su espacio se fue reduciendo progresivamente debido a la construcción de viviendas en zonas cercanas al cauce.

