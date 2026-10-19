Vecinos desnudan a sospechoso de intentar robar en una vivienda de Arequipa

Los vecinos de la tercera cuadra de la avenida Vidaurrazaga, en el Cercado de Arequipa, retuvieron ayer en la madrugada a un hombre sospechoso de intentar ingresar a una vivienda para sustraer artefactos de valor. Los residentes se organizaron para atraparlo y desnudarlo en la vía pública.

Ante la tensión generada, los serenos de la Municipalidad Provincial de Arequipa acudieron al lugar y evitaron que el sospechoso fuera agredido por los vecinos. Los efectivos de la comisaría Palacio Viejo también se hicieron presentes y lograron controlar a un grupo de residentes que pretendía hacer justicia por sus propias manos.

Uno de los vecinos manifestó que la zona presenta deficiencias en el alumbrado público, situación que es aprovechada por delincuentes para cometer robos al paso e ingresar a las viviendas.

El intervenido fue trasladado a la dependencia policial de Palacio Viejo donde será identificado e investigado.