Los vecinos de las urbanizaciones Los Álamos, Los Pinos, San Isidro, Arboleda y Santa Teresa se quejaron ayer por los trabajos de defensa ribereña ejecutados en el río Chili, al considerar que no reunirían las condiciones técnicas necesarias para proteger las viviendas ante un eventual aumento del caudal.

El arquitecto Edgar Aranzaes Málaga, residente de la zona, advirtió que las obras podrían resultar insuficientes frente a una corriente intensa y solicitó que la presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito y autoridades municipales.

Aranzaes señaló que las estructuras colocadas no tendrían la resistencia necesaria para soportar el impacto del agua, debido al tamaño de las rocas utilizadas y a las características del relleno.

“En 1994 el río afectó cuatro viviendas en este sector, por lo que los propios vecinos tuvieron que reforzar progresivamente las márgenes con piedras de mayor volumen”, informó. A su juicio, se debe exigir a la empresa responsable que corrija las deficiencias, sin desperdiciar los recursos públicos destinados.

El arquitecto advirtió que un caudal superior a los 200 metros cúbicos por segundo podría erosionar las defensas y generar filtraciones o desbordes hacia las zonas urbanizadas. También señaló que el agua podría superar sectores próximos al puente San Martín y alcanzar áreas vulnerables.

Mientras tanto, Edgar Maldonado Reyes, presidente de la junta vecinal de cinco urbanizaciones, afirmó que los trabajos terminaron el martes, después de aproximadamente un mes de ejecución.

“Hemos presentado documentación ante las autoridades municipales para advertir sobre los antecedentes y la vulnerabilidad de este tramo. La propuesta vecinal contempla colocar rocas de mayor tamaño en el punto donde la corriente golpea con más fuerza la ribera”, apuntó.