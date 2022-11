El parque recreacional “Tradiciones Caymeñas”, ubicado en el distrito de Cayma sería un riesgo para los niños y adultos mayores de las asociaciones de José Olaya, San Martín de Porres y Víctor Raúl Haya de la Torre, debido a que los acabados de la obra que duró más de un año estarían en mal estado.

TE PUEDE INTERESAR: 100 mil arequipeños recibirán bono del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

El presidente de la asociación José Olaya zona B, Eduardo Jara, informó que este proyecto ejecutado por la empresa Alamos lleva retrasándose meses desde marzo del año pasado y hasta la fecha no entra en operatividad, además que, a muy poco de ser inaugurado, los acabados no serían seguros para los más de 3 mil vecinos.

QUEJA

Ante la falta de una respuesta, varios vecinos decidieron hacer un plantón en las afueras de la municipalidad distrital para exigir a la autoridad edil Jaime Chávez que cumpla con la carta de garantía sobre la empresa que aún no termina los trabajos del parque, además que tendría un historial de la misma magnitud.

Respecto a la inversión de la obra, también existiría una irregularidad, porque en un inicio costaba alrededor de 4 millones 200 mil soles, no obstante, al momento estaría llegando a los 5 millones de soles.

“Los asientos son de pésima calidad porque en el medio no hay soporte, los columpios de mal material, todo el acabado de cemento se está rajando, el área de patinetas también. Lamentablemente la empresa desde hace mucho tiempo ya tenía para poder hacer las rectificaciones, pero no lo hizo. Ahora hay un avance del 90%, pero no vamos a permitir que se inaugure hasta que se haga el trabajo como debe ser”, dijo Eduardo Jara.

Asimismo, el dirigente afirmó que han pedido una rendición de cuentas, para saber cuánto se está gastando y si es lo correspondiente al avance, porque no solo sería la obra, sino también el pago hacia algunos proveedores.