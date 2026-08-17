Varios vehículos, entre autos, camionetas, buses, camiones de carga pesada y tráileres, quedaron atrapados en la carretera Panamericana Sur entre Ático y Ocoña, en la provincia de Caravelí, debido al ingreso de huaicos y derrumbes provocados por las intensas lluvias.

Las emergencias se concentran en los sectores de Puerto Inca, Ático y Ocoña, donde el lodo, piedras y otros escombros cubrieron varios tramos de la vía y obligaron a los vehículos a detenerse. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del problema. En uno de los videos, un camión de carga pesada aparece con las llantas prácticamente cubiertas por el lodo, evidenciando la dificultad para continuar su recorrido.

La situación también afectó a los buses interprovinciales. En el sector de La Planchada, un bus de la empresa Cruz del Sur fue impactado por las rocas que cayeron sobre la carretera. Las piedras dañaron uno de los costados de la unidad, a la altura de una de las llantas.

Desprendimiento de rocas dañó el bus de pasajero interregional en la Panamericana Sur

El bloqueo ha generado largas filas de vehículos y cientos de pasajeros varados, muchos de ellos, desde ayer y esperan que la carretera sea despejada. Entre los afectados se encuentran niños, jóvenes y adultos mayores, quienes enfrentan dificultades por la falta de alimentos y otros servicios básicos mientras permanecen en la vía.

Aunque Provías Nacional había anunciado que la carretera sería habilitada de manera restringida desde el mediodía hoy, esto no se concretó debido a que las lluvias continuaron y los trabajos de limpieza aún no culminaron.

Desprendimiento de rocas dañó el bus de pasajero interregional en la Panamericana Sur

Las labores se concentran en varios puntos comprendidos entre los kilómetros 709 y 782 de la Panamericana Sur, en la ruta hacia Ático y Ocoña. Sin embargo, uno de los principales problemas es la limitada cantidad de maquinaria disponible. Solo dos equipos pesados realizan los trabajos de limpieza, una cantidad que resulta insuficiente ante la presencia de huaicos y derrumbes en diferentes sectores de la carretera.

Mientras continúan las lluvias y los trabajos de limpieza, los transportistas y pasajeros permanecen a la espera de que se restablezca el tránsito. La demora mantiene interrumpido el desplazamiento de vehículos hacia el sur y norte de esta importante vía de comunicación de la región Arequipa.