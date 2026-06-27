La comunidad venezolana radicada en Arequipa puso en marcha una campaña solidaria para enviar ayuda humanitaria a los afectados por los recientes terremotos en Venezuela. El objetivo es canalizar donaciones hacia zonas que continúan enfrentando dificultades tras la emergencia.

En ese sentido, desde el pasado jueves, organizaron múltiples puntos de acopio en distintos distritos de la ciudad, donde reciben productos como ropa, medicamentos, mascarillas, pañales y agua.

Uno de los organizadores, Alexander Mendoza, explicó que los centros de recolección funcionan en varios puntos; como en Paucarpata, el acopio se realiza en el Club Francisco’s, ubicado detrás del Hospital Edmundo Escomel EsSalud. Otro punto opera en la calle 7 de Junio 211, en el Barrio IV Centenario, Cercado de Arequipa.

Además, en la plaza de Camaná también se han realizado colectas. Mendoza informó que todos los centros recibirán donaciones hasta el lunes 29 de junio, a partir de las 3:00 p.m. “Se necesitan medicamentos, mascarillas, pañales, todos los productos de higiene. Son varios centros de acopio, que se han organizado desde el jueves”, indicó.

El drama es también personal para muchos de los organizadores. Una compatriota que participa en la campaña reveló que tiene familiares fallecidos a causa del sismo.

“Tenemos familiares que han fallecido y por eso estamos enviando estos productos. Cualquier ayuda es necesaria. El mensaje para mis compatriotas es que nunca pierdan la fe”, dijo.

Ciudadanos venezolanos en Arequipa se reunen para enviar ayuda tras terremoto en Venezuela. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Ciudadanos venezolanos en Arequipa se reunen para enviar ayuda tras terremoto en Venezuela. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Ciudadanos venezolanos en Arequipa se reunen para enviar ayuda tras terremoto en Venezuela. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Ciudadanos venezolanos en Arequipa se reunen para enviar ayuda tras terremoto en Venezuela. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)