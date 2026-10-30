Lo que debía ser un proceso electoral para elegir a la presidenta y vicepresidenta de la Red Regional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Arequipa (RMEE) se vio empañado por disputas entre las propias votantes. Uno de los grupos se opuso a la continuidad del proceso al argumentar una presunta falta de transparencia.

Las electoras fueron convocadas a las 8:00 horas en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Sin embargo, según consta en el acta de convocatoria, el proceso electoral estaba programado para las 10:00 horas.

En medio de calificativos y acusaciones entre las participantes, la tensión fue escalando mientras se debatía la validez de continuar con la elección.

Tras este impase, la presidenta de la Mesa Multiactor y consejera regional María Herrera se constituyó en el lugar. Luego de una breve reunión, anunció que el proceso debía ser reprogramado debido a la ausencia de la actual presidenta de la RMEE, Pierina Castañeda, quien permanece en el cargo desde hace seis años, pese a que el periodo de representación es de solo dos años.

Este anuncio disgustó al grupo que respaldaba la continuidad de las elecciones, liderado por Nitza Huaco, quien hasta ese momento era la única candidata inscrita en el proceso.

Posteriormente llegó la gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa, Jessica García Apaza, quien, en una posición contraria a la expresada por la consejera regional, se mostró a favor de llevar adelante las elecciones.

Tanto Herrera como García Apaza sostuvieron una reunión en el Consejo Regional de Arequipa, donde acordaron convocar de emergencia a la Mesa Multiactor de la Mujer Emprendedora y Empresaria de Arequipa para tomar una decisión respecto al proceso electoral.

A su salida del Consejo Regional, García Apaza señaló que lo más probable era que las elecciones se desarrollaran durante la tarde.

Por su parte, Herrera hizo un llamado a la calma y la serenidad entre las partes.

“Entendemos sus molestias. Entendemos que ellas están desde temprano, pero creemos que somos una instancia neutral que desde un inicio ha solicitado la realización de estas elecciones. Queremos que se lleven a cabo y estamos buscando un camino para que ello sea posible”, señaló Herrera.

Cabe señalar que uno de los requisitos para postular es estar inscrita en el padrón nominal de emprendedoras y empresarias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por un periodo mínimo de un año.

Los principales cuestionamientos contra Huaco surgen debido a su cercanía con la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa. Según registros públicos, entre 2025 y 2026 obtuvo tres órdenes de servicio por un monto total de 20 mil soles.

Cabe señalar que Nitza Huaco fue invitada a formar parte de la Mesa Multiactor por la entonces consejera regional y actual diputada Marleny Arminta, en mayo de este año. No obstante, la empresaria no ocupaba cargo alguno que le permitiera integrar dicho espacio.