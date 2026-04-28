Vía AR-106 en riesgo de dejar incomunicado a varios distritos de Castilla

Un tramo crítico de la vía regional AR-106, que conecta Aplao con la zona media y alta de la provincia de Castilla, presenta un severo deterioro con el riesgo del colapso de la carpeta asfáltica.

El daño, sgun la consejera Natividad Taco, reportado desde ayer a la altura del kilómetro 33, fue debido a la aparición de forados que comprometen seriamente la transitabilidad y seguridad de la carretera. La emergencia dejaría incomunicados a varios distritos de Castilla, entre ellos Uñon, Tipan, Viraco, Pampacolca, Andagua, Chachas, Ayo, Chilcaymarca y Orcopampa.

Los pobladores colocaron piedras para evitar que los conductores circulen por la zona afectada y queden atascados, reduciendo el carril para la transitabilidad de los vehículos. Al momento, el tránsito es restringido para los vehículos livianos, pero el pedido es el cierre del tránsito para vehículos pesados.

La circulación de estos vehículos pesados podría acelerar el deterioro de la carretera, por lo que se recomienda su suspensión inmediata para evitar accidentes que pongan en peligro la vida de conductores y pasajeros.

Ante el inminente riesgo, solicitan al Gobierno Regional de Arequipa a realizar la intervención, por ser de su responsabilidad el mantenimiento de esta vía.