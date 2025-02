El km 34 de la autopista Arequipa La Joya, a la altura de la asociación Las Lomas y Horeb está a punto de colapsar. Según el subgerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Alejandro Guerrero, el lodo que se acumuló proviene desde el distrito vecino de Yura.

“Ya está colapsando, ya está desprendiéndose las capas de asfalto, no es que, esté en riesgo de colapsar”, aclaró el funcionario ayer, en relación con los desprendimientos de capa asfáltica que existen en ambos extremos de la vía, así como la gran erosión de tierra desde la base de un lado de la carretera y por el otro extremo, el embalse de lodo.

Sin embargo, pese al peligro, hasta este jueves, la vía continuó habilitada para el tránsito vehicular, porque es la única vía que permite el acceso a decenas de urbanizaciones que se encuentran en ambos extremos de la carretera Arequipa La Joya. Según el funcionario, serían aproximadamente 60 mil pobladores que se quedarían incomunicados.

VISITA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, Fabián Enríquez, acudió a la zona la mañana de ayer, pero tras tomar fotos y hacer una inspección visual, se retiró del lugar, anunciando que se evaluará la posibilidad de cerrar el tránsito vehicular.

Previamente, se buscaría una ruta alterna, pero al tratarse de una quebrada que no tiene puentes, la situación de transitabilidad y comunicación se complica.

Según el funcionario, en este punto se necesita una solución definitiva y no trabajos paliativos, eso implicaría construir un puente, pero eso tomaría tiempo, pues no existe avance de estudio a nivel de perfil y menos a nivel de expediente técnico.

El subgerente de Gestión de Riesgos del municipio de Cerro Colorado criticó al Gobierno Regional de no responder los documentos que el municipio remitió desde el año pasado, considerando que la vía está bajo la administración del Gobierno Regional y no del municipio, porque el bien aún no fue transferido.

“La carretera es de 4 carriles, el año pasado se cerraron los carriles exteriores, solo pasaban por el medio y Cerro Colorado estuvo 4 meses con los serenos para la vigilancia”, dijo el funcionario municipal.

