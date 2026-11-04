El proyecto del Eje de Integración Vial Norte, conocido como la obra de los “Cuatro Carriles”, en su Tramo I, acumula más de 1,336 días de ejecución bajo responsabilidad del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), debido a que aún no concluyen los trabajos de instalación, reubicación y tendido de redes eléctricas.

La duodécima y, hasta el momento, última ampliación de plazo fue aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura el pasado 27 de octubre. La medida otorga 35 días adicionales debido a la paralización de la obra por la falta de ejecución de tres servicios relacionados con la instalación de redes eléctricas, la reubicación del sistema eléctrico y las instalaciones eléctricas de media tensión.

SITUACIÓN DE LA OBRA

De los tres procesos convocados a licitación, solo dos fueron adjudicados entre septiembre y octubre. Aún está pendiente la contratación del servicio de instalación de redes eléctricas, valorizado en aproximadamente 96 mil soles. Este trabajo comprende el izaje y cimentación de 32 postes, el retiro de otros 23 postes de 8 y 9 metros de altura, la rotura y reposición de veredas, la reubicación de conductores eléctricos y la construcción de pozos a tierra, entre otras labores necesarias para la culminación del proyecto.

Respecto a la reubicación del sistema eléctrico, esta contempla el traslado de 14 postes de concreto de 16 metros de altura, los cuales, una vez desmontados, deberán ser ingresados a los almacenes de Seal.

Cabe precisar que los gastos derivados de la remoción, traslado y reposición de instalaciones eléctricas requeridas por obras de ornato, pavimentación y otras intervenciones serán asumidos por el Gobierno Regional de Arequipa. Así lo establece la resolución emitida por Seal el 22 de enero de este año, mediante la cual se aprobó el proyecto. El documento tiene una vigencia de dos años, plazo máximo establecido para la puesta en operación del servicio.