El atletismo volverá a ser protagonista en la ciudad de Pisco con la realización del XIV Festival Máster y Menores Billynash Pisco 2026, programado para el viernes 5 de diciembre. La importante cita deportiva reunirá a atletas de distintas generaciones en una jornada de competencia, integración y confraternidad, bajo el inspirador lema: “¡El deporte no tiene edad!“.

Deporte local

El festival contempla una variada programación de pruebas de pista y campo, así como competencias de lanzamiento de martillo, jabalina, disco, bala y martelete. Deportistas de diversas edades y categorías tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades, talento y preparación, en una verdadera celebración del deporte y el espíritu competitivo.

Uno de los momentos más destacados de esta jornada será la inauguración de la nueva Jaula para Lanzamientos, infraestructura que representa un importante aporte al desarrollo del atletismo en la provincia de Pisco, permitiendo fortalecer la práctica de las disciplinas de lanzamiento y brindar mejores condiciones a los deportistas.

La actividad es organizada por la Asociación Deportiva Billynash – Pisco, con el auspicio de la Municipalidad Provincial de Pisco. Los organizadores extendieron la invitación a atletas, familias y aficionados para sumarse a esta gran fiesta deportiva que busca promover el talento, la vida saludable y el crecimiento del atletismo pisqueño.

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