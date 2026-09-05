La atleta pisqueña Aura Ormeño Mamani brilló en la competencia de atletismo desarrollada en Ica, donde consiguió el primer lugar en la prueba de lanzamiento de bala, registrando una destacada marca de 9.37 metros en la categoría B, resultado que le permite avanzar a la siguiente etapa Macrorregional.

Talento deportivo

Aura representa con orgullo a la I.E. Emilia Barcia Bonifatty y viene demostrando su talento y esfuerzo en cada competencia. Este importante logro es también fruto del trabajo constante junto a su entrenador, el profesor Martín Cajo, de Real Atletic Pisco, quienes vienen apostando por el desarrollo del atletismo en nuestra provincia.

“Desde Pisco, celebramos este gran triunfo y felicitamos a Aura Ormeño Mamani por dejar en alto el nombre de nuestra tierra. ¡Que sigan los éxitos en la etapa Macroregional, campeona! ¡Pisco está contigo, Aura!“, se indicó en un post.

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