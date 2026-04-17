La Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso medidas de protección a favor de una joven de 20 años con discapacidad auditiva y del habla, quien denunció haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre.

La decisión fue adoptada por el Sexto Juzgado del Módulo Judicial Integrado luego de evaluar los hechos denunciados, que incluyen amenazas de muerte dirigidas a la madre de la víctima para obligarla a retomar la relación con el agresor identificado como Carlos V.M..

De acuerdo con la investigación, el hombre habría intentado trasladar a la joven sin su consentimiento de su vivienda en el distrito de Cerro Colorado hacia Moquegua. Durante ese episodio, la víctima, en un intento por escapar, se arrojó de un vehículo en movimiento y quedó con la pierna lesionada luego de ser alcanzada por el vehículo.

Ante la gravedad del caso, el juzgado ordenó medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad de la joven. La notificación de estas disposiciones se realizó con el apoyo de una intérprete de lengua de señas, con el fin de asegurar que la afectada comprendiera plenamente el contenido de la resolución.

El padre de la señorita será procesado en la vía penal, tras la investigación fiscal.