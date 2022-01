La joven Jhaqui, víctima de abuso sexual presuntamente por su compañero militante de Perú Libre, Víctor R. T, presentó el lunes una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso para solicitar una investigación y una sanción con la suspensión de sus funciones para el parlamentario Jaime Quito por el encubrimiento del delito.

La también secretaria de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Regional, reiteró ayer que informó del abuso el mismo 16 de mayo, pero lejos de solidarizarse, prefirió callar junto a otros militantes.

“En su propio espacio político no fue capaz de solidarizarse conmigo, de apoyarme, todo lo contrario, ejerció violencia sobre mí, me revictimizó (...). Lamentablemente cuando le informé, me cuestionó, me dijo que soy una mujerzuela, que estuve ofreciéndome.”

CONGRESISTA QUITO ESPERA EL APOYO DE LA COMISIÓN

El congresista Quito insistió en que no encubrió y que no entendía los motivos por el que se le vincula en este hecho. “(...) Confío en que la Comisión de Ética proceda con objetividad”, dijo.

La militante también manifestó que el parlamentario la llamó insistentemente en diciembre para solicitarle una firma en una hoja en blanca y que la amenazó con no renovarla en el cargo si no lo hacía. Sin embargo, Quitó también negó esta versión.

Jhaqui también indicó que es acosada e ignorada por sus compañeros del partido, porque la retiraron de diferentes grupos de chat a la que pertenecía.