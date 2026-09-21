Víctimas de violencia con Botón de Pánico recibirán el apoyo de Serenazgo de Characato y Uchumayo

Las unidades de Serenazgo de los distritos de Characato y Uchumayo atenderán las alertas del Botón de Pánico activado por mujeres que cuentan con medidas de protección judicial por casos de violencia familiar. La intervención busca brindar una respuesta rápida mientras se coordina la llegada de la Policía Nacional.

Los acuerdos de cooperación institucional se suscribieron hoy entre la Corte Superior de Justicia de Arequipa y los alcaldes de las municipalidades de ambos distritos. Los serenos recibirán capacitación para conocer el funcionamiento del sistema y saber cómo actuar cuando se registre una emergencia.

El Botón de Pánico es una herramienta que se instala por orden judicial en casos considerados de riesgo severo. Cuando una beneficiaria se encuentra en peligro y activa la alerta, se genera una señal que permite coordinar su atención.

La participación de Serenazgo permitirá contar con personal cercano a las víctimas. Según Claudia Ponce Málaga, administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, los agentes municipales brindarán un apoyo inicial debido a su presencia permanente en los distritos, mientras se coordina la intervención policial.

Con la incorporación de Characato y Uchumayo, ya son 16 las municipalidades de Arequipa cuyos servicios de Serenazgo participan en esta estrategia de protección. También están Paucarpata, Cayma, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Yanahuara, Sachaca, Socabaya, Yura, Mollebaya, Yarabamba y Miraflores.

Los acuerdos fueron suscritos por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, y los representantes de las municipalidades de Characato y Uchumayo. La finalidad es que las mujeres que ya cuentan con esta medida de protección tengan un apoyo más cercano cuando enfrenten una situación de peligro.