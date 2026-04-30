Su mirada es fija, tiene un rostro siempre sonriente y en su memoria aún guarda grandes recuerdos de aquella labor periodística que se resiste a que se pierda en el olvido, así es Víctor Alberto Fernández Roig, que, con mucho orgullo y ánimo, puede decir que está a pocas horas de cumplir 100 años de vida.

Don Víctor es quizás uno de los pocos periodistas a nivel nacional que esté a punto de cumplir un centenario de vida, su cumpleaños es el 2 de mayo y por ser una fecha tan especial, decidió abrirnos las puertas de su casa, en Cerro Colorado, para contarnos parte de sus más de 50 años de trayectoria, en especial del periodismo deportivo y en las varias radios que tuvo como segunda casa.

EJERCICIOS Y UNA VIDA FELIZ

Don Víctor no está solo, siempre está al lado de su hijo, quien emocionado y con orgullo, muestras todas las fotos que tiene su padre. Cualquiera diría que a sus 99 años ya no esté tan lúcido o que tengas lagunas mentales, pero no es así, don Víctor es un libro enorme de vivencias e historias, y ¿Cuál es el secreto para su longevidad? Afirma que es una vida feliz y de ejercicio.

“Yo estoy muy bien, tengo una bronquitis continúa, pero siempre me cuido, hago ejercicios al levantarme, muevo mis pies, la cabeza, bailo muy bien”, nos dice sonriente empezando esta entrevista.

Nos relata que empezó en la aventura periodística a los 18 años, desde siempre quiso ser locutor de radio, pero no cualquier locutor, sino uno deportivo, uno que viva los partido de fútbol de su época.

Víctor Alberto Fernández Roig, el locutor deportivo que celebra un siglo de vida

Con entusiasmo nos detalla de sus viajes que hozo a diferentes paises, como Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y otros, la gran mayoría para vivir eventos deportivos importantes como la Copa América y el Mundial de Chile en 1962.

“Recuerdo que el viaje fue imprevisto, estaba en radio Continental, viajamos en el auto de Rolando Córdova, en un Volkswagen, había una camioneta, pero apenas llegó hasta Vítor, entonces nos subimos al otro auto y llegamos a Villa del Mar y luego a Santiago”, agrega.

RECORRIDO EN MEDIOS

Fueron muchas las emisoras en las que estuvo, pero las más representativas fueron Radio Arequipa, posteriormente a Radio Continental y finalmente en Radio Landa en la década de los 90 con el programa Panorama Deportivo, en el cual pone fin a su carrera. En cada una estuvo aproximadamente 15 años trabajando.

“Yo moriré tranquilo, porque he gozado, he recibido reconocimientos de muchas autoridades, conozco a Humberto Martínez Morosini, soy un hincha de Universitario y seguiré escuchando la radio y los programas deportivos”, refiere.

A casi 100 años lamenta que el periodismo deportivo haya caído en las radios y en la televisión, en el que lejos de analizar la situación deportiva, lo toman muy a la ligera, pero espera que los nuevos valores, aquellos que están aún en la universidad, se preparen más, conozcan más de la realidad futbolística y le pongan toda la emoción si es que deciden ser locutores deportivos.

“Prepararse nada más, eso tienen que hacer, escucho que hay buenos valores aquí en Arequipa, pero tienen que seguir preparándose, en mi época si que había periodistas”.

Víctor Fernández es muestra que con una vida sin excesos y ordenada se puede llegar a vivir muchos años, sin duda, estas líneas quedan cortas para plasmar 50 años de vida profesional, las mismas que sigue compartiendo con su familia y sus seres queridos. Feliz cumpleaños, señor Víctor.

Es natural de la provincia de Castilla, específicamente en Aplao, vive con su segunda esposa y su hijo en Cerro Colorado.