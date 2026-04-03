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Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Escenificación de Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Escenificación de Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Jesús haciendo milagros, durante la escenificación en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jesús haciendo milagros, durante la escenificación en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Escenificación de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Escenificación de Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Escenificación de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Escenificación de Jesucristo siendo castigado, en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Escenificación de Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Escenificación de Jesucristo siendo castigado, en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Escenificación de Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Escenificación de Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Escenificación de Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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Jesús en la cruz, durante la escenificación en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jesús en la cruz, durante la escenificación en Paucarpata, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

El distrito de Paucarpata fue el escenario de la escenificación más grande de la “Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo” en Arequipa, con la participación de más de 150 actores del grupo parroquial Jesús Nazareno.

El recorrido inició en la alameda del cementerio del distrito con el bautismo de Jesús y terminó con la emotiva crucifixión en la cima del cerro San Lucas, en una jornada que congregó a más de 12 mil asistentes desde las 12:30 horas hasta las 18:30 horas aproximadamente.

Miles de fieles acompañaron cada paso del recorrido sin ocultar su emoción: lágrimas, gestos de devoción y el fervor de familias enteras que llegaron al lugar para vivir de cerca esta significativa escenificación en el marco de la Semana Santa.

Cabe mencionar que este año el papel de Jesucristo fue interpretado por Elvio Maura, un joven de 29 años de edad.

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