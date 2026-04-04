En el distrito de Tambo de Mora volvió a realizarse la escenificación del vía crucis. Los niños, jóvenes y adultos de esta localidad desde semanas antes comenzaron a prepararse para la representación del sufrimiento de Jesús, culminando con su crucifixión.

Fe de la población

Ayer Viernes Santo la comunidad tambodemorina fue testigo del recorrido por cada una de las estaciones, iniciando por la condena de muerte. Los actores con la vestimenta característica dieron vida a todos esos momentos, siguiendo el recorrido por las distintas calles del distrito, que habían sido elegidas como estación.

La escena de la crucifixión también fue considerada, recordando las siete palabras de Jesús en la cruz. La dramatización de la pasión y muerte del hijo de Dios se realizó como antesala al recorrido procesional que refuerza la fe de la población.

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