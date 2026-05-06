Un trabajador de seguridad fue hallado muerto sobre la faja transportadora de una máquina chancadora de piedra ubicada en las instalaciones de la empresa Black Snoutone A.Q.P. S.A.C., ubicada en el distrito de Uchumayo en Arequipa.

El hecho fue reportado a lo Policía la tarde del último lunes, cuando el empresario Ólger Rondón Bobadilla acudió a la comisaría de Uchumayo para comunicar que uno de sus trabajadores, identificado como Antonio Galindo Machaca, se encontraba tendido sobre la faja transportadora de la máquina chancadora.

De acuerdo con el la información proporcionada a los agentes policiales, el trabajador cumplía labores de seguridad en las instalaciones de la empresa. Tras recibir la denuncia sobre el deceso, el personal policial se trasladó en un patrullero hasta la altura del kilómetro 35 de la vía de penetración a la ciudad, donde se ubica la empresa procesadora de piedra.

INSPECCIÓN

Al llegar a la zona, los agentes observaron a una persona de sexo masculino sobre la faja transportadora. El hombre vestía un pantalón jean y casaca de color azul, además de una prenda de tela en la cabeza. En el lugar también se encontró un casco de seguridad de color blanco debajo de la faja transportadora, a aproximadamente un metro del cuerpo. Asimismo, los agentes advirtieron una mancha de color rojizo debajo de la estructura, por lo que procedieron a aislar y proteger la escena con cinta de seguridad amarilla.

Tras la constatación del deceso, los agentes informaron a la Fiscal Julia Yucasi Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, quien dispuso el traslado de los peritos de Criminalística de la Divincri para las diligencias correspondientes. Hasta el lugar también acidieron familiares del trabajador, entre ellos Segunda Quispe Quispe, quien sería su esposa, y Carlos Alberto Galindo Quispe, su hijo.