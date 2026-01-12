Arequipa cerró el año 2025 con 1 508 reportes de violencia escolar, lo que representa un incremento de 200 casos en comparación con el 2024, cuando se registraron 1 308 denuncias, según la plataforma del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (Siseve) del Ministerio de Educación.

De acuerdo con este registro, la violencia psicológica fue la más frecuente dentro de las instituciones educativas, con 762 reportes. Le siguió la violencia física, que acumuló 501 casos, mientras que la violencia sexual se presentó en menor medida, con 245 reportes.

LOS AGRESORES SON LOS ESTUDIANTES

Asimismo, el sistema revela que los principales agresores dentro del entorno escolar son los mismos estudiantes, registrándose 962 casos de violencia escolar. En menor proporción, las agresiones atribuidas al personal docente hacia escolares sumaron 546 reportes.

En relación con el acoso escolar, se contabilizaron 126 reportes por bullying, mientras que otros tipos de acoso alcanzaron los 1 382 registros. Además, se reveló que la mayoría de los casos seprodujo en instituciones educativas públicas, que concentraron 1 076 reportes, frente a los 432 casos registrados en colegios privados.

Según el nivel educativo, el mayor número de denuncias se presentó en secundaria, con 892 reportes. En primaria se registraron 529 casos, mientras que el nivel inicial reportó 69 denuncias. Respecto al sexo de los escolares agredidos, los estudiantes varones concentraron 795 reportes, mientras que las estudiantes mujeres sumaron 713 casos.

Según la distribución por Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), Arequipa Norte lidera el número de reportes con 590 casos, seguida por Arequipa Sur con 532. La UGEL La Joya registró 153 casos, Caravelí 78, Camaná 45, Islay 28, La Unión 26, Castilla 25, Caylloma 22 y Condesuyos 9 reportes de violencia escolar durante el 2025.

