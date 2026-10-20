Virgen de Chapi espera a miles de jóvenes con grupo católico llegado de El Salvador

Miles de jóvenes se congregarán la noche del sábado 31 de octubre en el Santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya, para participar en la XIV Fiesta Juvenil de la Fe. Este año, la celebración tendrá como invitado especial al grupo musical católico “Alto Mando es el Señor”, integrado por doce músicos procedentes de El Salvador.

La actividad se prolongará hasta la madrugada del domingo 1 de noviembre y combinará momentos de oración, música y encuentro entre jóvenes. La convocatoria es gratuita y está abierta no solo a los católicos, sino también a personas de otras comunidades cristianas y a quienes se han alejado de la iglesia.

El programa comenzará a las 10:00 p. m. del sábado con un tiempo de oración y escucha de la Palabra de Dios ante el Santísimo Sacramento. Después se desarrollará el festival musical, en el que también participará el Ministerio de Música de la Arquidiócesis de Arequipa, con canciones dedicadas a la Virgen y a la fe católica.

La agrupación salvadoreña compartirá parte de su repertorio, que incluye temas como Atrévete a ser Diferente, Dios es Bueno y San Romero. Su participación será uno de los principales atractivos de esta decimocuarta edición, que busca reunir a jóvenes de Arequipa y otras zonas en torno a la devoción a la Virgen de Chapi.

El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba, invitó a los jóvenes a sumarse a la celebración y acudir acompañados de amigos, compañeros de estudios o de trabajo.

Las actividades concluirán con la misa por la Solemnidad de Todos los Santos, programada para las 10:30 a. m. del domingo 1 de noviembre, en el nuevo templo del santuario.

Quienes asistan podrán ingresar desde las 8:00 p. m. del sábado. Debido a que pasarán la noche en el lugar, se recomienda llevar ropa abrigadora, carpa o frazadas, alimentos para la cena y el desayuno, agua, linterna y artículos de aseo personal. También habrá sacerdotes disponibles para quienes deseen confesarse.