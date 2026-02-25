La mañana de este miércoles 25 de febrero se registró un accidente fatal en el centro poblado de Ispacas, en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, en Arequipa. Un volquete se volcó y cayó a una quebrada debido al mal estado de la carretera, afectada por las intensas lluvias que ocurrieron en las últimas semanas.

El pesado vehículo terminó con la parte delantera completamente destrozada tras el impacto, luego de caer al fondo de la quebrada.

La víctima sería Yohan Chalco, pero desde el Ministerio Público, confirmó a Diario Correo que el cuerpo será trasladado a la morgue central de Arequipa para las diligencias de ley y la confirmación oficial de su identidad.

El accidente causó la indignación y el cuestionamiento de los pobladores por el crítico estado de las vías en la zona. Si bien las lluvias han agravado el deterioro de las carreteras, vecinos señalan que no se trata de un problema reciente. Cuestionan que el cobro que se realiza diariamente en la tranquera de Pachayza no sea destinado para el mantenimiento de la vía.

VIDEO RECOMENDADO