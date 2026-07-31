La comida que muchas veces termina desperdiciada en los mercados podría convertirse en el sustento de miles de hogares. Una campaña de rescate de alimentos busca recuperar más de 10 toneladas de productos para distribuirlos entre familias en condición de pobreza y pobreza extrema de Arequipa y Chalhuanca.

La iniciativa reúne a voluntarios provenientes de siete regiones del país, quienes llegaron a Arequipa para participar en la jornada organizada con el apoyo de ADRA Perú y la Misión Caleb (voluntarios de la iglesia Adventista El Séptimo Día) para el rescate de alimentos. Ello con el objetivo de recuperar comidas aptas para el consumo y destinarlas a quienes más las necesitan.

META

El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Franco Navarro Rondón, informó que la meta es superar las 10 toneladas de alimentos perecibles y no perecibles. Además, precisó que estos productos serán distribuidos entre cerca de siete mil familias vulnerables.

La recolección se desarrolla de manera simultánea en los mercados mayoristas 4 de Octubre, Nueva Esperanza y Acomare, ubicados en la Vía de Evitamiento. En estos centros de abastos se concentra el trabajo de rescate para evitar que alimentos en buen estado sean desperdiciados.

“Son más de 10 toneladas entre alimentos perecibles y no perecibles para que los podamos distribuir a las familias de pobreza y pobreza extrema que se encuentran en toda Arequipa y también en Chalhuanca”, declaró Franco Navarro Rondón.

El funcionario indicó además que este tipo de campañas continuará desarrollándose para mantener el apoyo a la población vulnerable y señaló que el trabajo coordinado entre las organizaciones participantes busca fortalecer el Banco de Alimentos y ampliar la atención a quienes enfrentan mayores necesidades.

Participarán voluntarios procedentes de Junín, Ayacucho, Huánuco, Huaraz, Iquitos y Lima durante la jornada solidaria.