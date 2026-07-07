Con el fin de reducir los asaltos cometidos por falsos taxistas y brindar mayor seguridad a los pasajeros, esta mañana se volvió a presentar en Arequipa el programa Taxi Seguro, una estrategia que busca identificar a las unidades formales mediante un distintivo entregado por la Policía Nacional.

Durante la ceremonia realizada en la Plaza de Armas, solo participaron vehículos de la empresa Aló 45. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa, Adolfo Paco, informó que la meta es incorporar al menos a 6 mil taxis pertenecientes a 45 empresas y asociaciones de la ciudad, aunque en Arequipa circulan más de 15 mil taxistas.

La iniciativa consiste en colocar un sticker oficial de la Policía Nacional en el parabrisas de los vehículos afiliados. Este distintivo acredita que la unidad está registrada, el conductor ha sido identificado y el taxi pertenece a una empresa formal, lo que busca ofrecer una mayor garantía a los usuarios al momento de abordar el servicio.

Policía Nacional coloca distintivos a taxis que son debidamente identificados en Arequipa (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Los promotores del programa señalaron que el éxito de la estrategia dependerá de que el distintivo no sea falsificado y de que la ciudadanía opte por utilizar taxis debidamente identificados. De esa manera, esperan disminuir el riesgo de que pasajeros sean víctimas de robos o secuestros cometidos por personas que se hacen pasar por taxistas.

El relanzamiento de Taxi Seguro ocurre semanas después de un caso que conmocionó a la ciudad. El mes pasado, un ingeniero de sistemas murió tras ser asaltado, presuntamente por un falso taxista, luego de abordar un vehículo en la avenida Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Las autoridades señalaron que el programa también contempla el trabajo coordinado entre las empresas de taxi, la Policía Nacional y los ciudadanos para fortalecer las acciones de prevención frente a la delincuencia que afecta al servicio de transporte público.