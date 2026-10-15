Yura recuperará la ruta de transporte público a La Calera para visitar a los baños termales

Después de aproximadamente diez años, el pueblo tradicional de La Calera, en el distrito de Yura, volverá a contar con el servicio de transporte público que lo conectará con el centro de Arequipa. La ruta comenzará a operar este lunes 19 de octubre y facilitará el acceso de los visitantes que llegan a esta zona para disfrutar de las aguas termales y conocer sus paisajes, así como caminar hacia la catarata de Capúa.

Kelly Villafuerte, gerente de Servicios a la Comunidad de la Municipalidad Distrital de Yura, informó que el servicio se perdió tras la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Antes, los buses partían desde la calle Tacna y Arica, en el Cercado de Arequipa, y llegaban hasta La Calera.

El restablecimiento de la ruta se concretó mediante un acuerdo entre la Municipalidad de Yura y la Municipalidad Provincial de Arequipa y la concesionaria de transportes. El servicio estará a cargo del consorcio Cono Norte y, en una primera etapa, tendrá cinco salidas diarias, de lunes a domingo.

La primera unidad partirá a las 5:30 a. m. desde el pueblo de La Calera y recorrerá La Estación, El Porvenir, Cono Norte y la avenida Ejército, hasta llegar a la calle Tacna y Arica, donde se encuentra el ferrocarril. Desde ese punto, el bus retornará por el mismo recorrido.

También se han previsto salidas a las 6:15 a. m., 12:30 p. m. y 5:00 p. m. A esta misma hora, a las 5:00 p. m., partirá un bus de la calle Tacna y Arica con destino a La Calera.

La comuna espera ampliar progresivamente la cantidad de unidades hasta llegar a diez buses, con una frecuencia de paso de 30 minutos. Sin embargo, esta ampliación será gradual, por lo que el servicio comenzará con una oferta limitada de salidas.

Con la recuperación de esta ruta, los pobladores de La Calera tendrán nuevamente una conexión directa con la ciudad y los visitantes contarán con una alternativa de transporte para llegar al pueblo tradicional, usar los baños termales y emprender la caminata hacia la catarata de Capúa, uno de los atractivos naturales de Yura.