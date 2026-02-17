Delincuentes armados asaltaron a una familia y le robaron su automóvil tras encañonarla y efectuar disparos al aire en inmediaciones del parque Hipólito Unanue, en la urbanización Santa Catalina, distrito de La Victoria.

El violento asalto quedó registrado en un video difundido a través de RPP, donde se observa a los criminales amenazando a las víctimas y obligándolas a arrojarse al suelo mientras uno de ellos enciende el vehículo. Durante el atraco, uno de los sujetos realizó disparos al aire para ahuyentar a los testigos.

En las imágenes también se aprecia que, durante la huida, los delincuentes abrieron fuego nuevamente para amedrentar tanto a los vecinos como a las propias víctimas, quienes intentaban reincorporarse tras el ataque.

“Acá estamos abandonados. No es la primera vez y parece que no va a ser tampoco la última. La Policía y el Serenazgo aparecen de día, pero de noche desaparecen. No hay seguridad”, manifestó uno de los residentes, quien incluso señaló que la comunidad evalúa colocar rejas para protegerse.

Los vecinos indicaron que han enviado oficios a la Municipalidad de La Victoria solicitando mayor seguridad y patrullaje permanente; sin embargo, aseguran que hasta el momento no han percibido cambios.

Por su parte, se pudo conocer que la Policía Nacional del Perú ya inició las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los asaltantes, analizando las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona.