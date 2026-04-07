Tres personas fueron detenidas de manera preliminar durante un operativo de la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho, que investiga una presunta red de colusión agravada vinculada a contrataciones irregulares en el sector público.

Las diligencias incluyeron el allanamiento del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, además de otros inmuebles, donde se incautó documentación relevante para esclarecer los hechos.

Según la investigación, entre 2021 y 2023 se habrían direccionado procesos de contratación a favor de empresas vinculadas, simulando competencia entre postores. Uno de los casos involucra el pago de S/ 180 mil por el mantenimiento de esterilizadores que no habría sido ejecutado.

El operativo fue ejecutado por el Ministerio Público con apoyo de la Policía Anticorrupción, en el marco de las acciones para combatir delitos que generan perjuicio económico al Estado, estimado en más de medio millón de soles.