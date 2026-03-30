Dos integrantes de la organización Sendero Luminoso fueron abatidos durante un operativo conjunto ejecutado en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en la región Ayacucho.

El enfrentamiento armado se produjo el 29 de marzo en el sector Pampa Aurora, distrito de Huanta, como parte de las acciones desarrolladas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Entre los abatidos se encuentra un sujeto conocido como “David”, identificado como integrante del Comité Central, así como otro individuo alias “Ramírez”.

Durante la intervención también se incautó armamento de guerra, entre ellos una ametralladora calibre 7.62 mm y un rifle, que habrían sido utilizados por los intervenidos.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza Especial Conjunta, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Las Fuerzas Armadas informaron que las patrullas continúan desplegadas en la zona, intensificando las operaciones contra remanentes en el Vraem.