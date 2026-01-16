La caída del puente que cruza el río San Jarara, en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas (Ayacucho), ha dejado a más de 6 mil pobladores completamente incomunicados. Ante esta situación, el alcalde distrital, Eder Allcca Medina, denunció la falta de respuesta del Gobierno central y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pese a haber solicitado apoyo de manera reiterada.

El colapso de la estructura se produjo como consecuencia del incremento del caudal del río, provocado por las intensas lluvias que vienen registrándose en la zona desde el inicio de la temporada. La emergencia afecta directamente a cinco comunidades que dependían del puente para el tránsito de personas, alimentos y ayuda básica.

Durante una entrevista para el medio Exitosa, la autoridad edil expresó su preocupación por la ausencia de acciones concretas del Ejecutivo, especialmente cuando el periodo de lluvias recién comienza.

“Debo lamentar y hacer un llamado porque hasta el día de hoy el gobierno central todavía no nos atiende. Lo que debe de preocuparnos es atender a nuestra población que ahora se encuentra aislada, de llevar ayuda, pero eso será difícil como se ha visto en las imágenes ya que las intensas lluvias continúan porque la temporada recién ha comenzado hace una semana”, expresó.

El burgomaestre señaló además que intentó comunicarse directamente con el Ministerio de Transportes y con el Ejecutivo, sin obtener respuesta alguna. Asimismo, indicó que viajó a Lima para gestionar apoyo, pero no logró ser atendido.

“Hago un llamado al presidente de la República, al ministro de Transportes con quien estoy tratando de comunicarme desde ayer y hasta ahora no nos responde”, exhortó.

Puente no inaugurado fue construido por minera

Por otra parte, la autoridad local señaló que el puente fue construido por una empresa minera y que hasta la fecha no había sido inaugurado. Según Allcca Medina, la situación continua provocando la indignación de los pobladores ante la falta de supervisión y respuesta posterior al derrumbe.

Finalmente, el alcalde reiteró su llamado al Gobierno central para que atienda la emergencia y recordó que las zonas rurales también forman parte del país y requieren atención oportuna.

“Sancos también es el Perú. No solo es Lima, no solo es Huamanga. Yo he hecho un llamado desde el momento que inició esto y hasta el día de hoy el gobierno central y el MTC no nos atendió. Estuve en Lima hasta la noche, pero ya estoy retornando con las manos vacías”, reiteró.