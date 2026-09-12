Dos estudiantes de 15 y 16 años resultaron gravemente heridos tras ser atacados con un machete por un sujeto que descendió de un mototaxi. Ambos permanecen internados en el Hospital Regional.

El hecho involucró a alumnos de la institución educativa Faustino Sánchez Carrión, quienes sufrieron cortes en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el brazo, la mandíbula y la cabeza.

Tras el ataque, serenos de San Juan, con apoyo de efectivos policiales, iniciaron un operativo de seguimiento para ubicar el mototaxi involucrado.

El conductor fue finalmente intervenido luego de ser buscado por diferentes sectores del distrito. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las circunstancias que originaron la agresión y la identidad del sujeto que habría utilizado el machete son materia de investigación.