Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado dejó al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos en la región Ayacucho. El hecho ocurrió en la localidad de Negromayo, ubicada en la provincia de Parinacochas, donde un bus interprovincial se salió de la carretera por causas que aún son investigadas.

La unidad siniestrada pertenece a la empresa de transportes Palomino. El vehículo, de placa F7A-955, había partido desde Lima la tarde del viernes desde el terminal de Luna Pizarro con destino a Andahuaylas.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana. En el bus viajaban más de 35 pasajeros al momento del siniestro.

Neblina habría afectado visibilidad

Las primeras investigaciones señalan que la unidad habría perdido el control debido a las condiciones climáticas registradas en la zona. La intensa neblina habría reducido considerablemente la visibilidad en la carretera.

De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor fue identificado como Gerónimo Quispe Sánchez. Las autoridades buscan determinar si otros factores también contribuyeron al accidente.

Tras el despiste, al menos cuatro personas murieron en el lugar. Además, varios pasajeros resultaron heridos y algunos presentan lesiones de consideración.

Algunos ocupantes lograron salir por sus propios medios luego del accidente. Los pasajeros con heridas más graves fueron trasladados en ambulancias al hospital de Chalhuanca debido a su cercanía con la zona del siniestro.

Continúan diligencias

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía de Carreteras y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia. El personal realizó labores de rescate y brindó apoyo a los sobrevivientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente. Asimismo, se espera que en las próximas horas se confirme la identidad de todas las víctimas mortales.