Desde ayer, un total de 164 mil 556 estudiantes de educación básica regular iniciaron con las labores académicas 2021 en la región Ayacucho, así como 2700 en la educación alternativa y 224 en la educación especial, así lo informó el titular de la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Drea), Edgard Jayo.

MEDIDAS. El funcionario informó que hace dos semanas, un aproximado de 16 mil docentes se reincorporaron a sus labores para organizar y planificar los proyectos de aprendizaje e iniciar la interrelación entre docentes y estudiantes en la modalidad virtual en contexto de emergencia sanitaria a causa de la pandemia.

“El inicio de clases es una fiesta pedagógica y este año se continuará con las mismas características por la emergencia sanitaria por un mes y si la situación mejora esperemos volver a una modalidad semi presencial al menos en las otras instituciones educativas rurales”, precisó.

Precisó que aún no se tiene la cifra de cuantos escolares no estarían accediendo a las clases en el presente año, pero se comprometió en hacer una primera evaluación en la primera semana, ya que durante el 2020 un promedio del 14% no tuvieron la oportunidad de acceder a la estrategia Aprendo en casa a falta de equipos tecnológicos e internet.

Acotó que en este caso, se dio la oportunidad a los estudiantes de ingresar a un sistema de regularización a quienes se les entregó la carpeta de recuperación pedagógica que permitió que estos estudiantes puedan prepararse en las vacaciones (enero y febrero) y en este mes se realizará la evaluación de diagnóstico sobre las competencias que han adquirido con el cual podrán acceder al grado superior inmediato e incluso en caso de que no aprueben aún tendrán la oportunidad de seguir preparándose y rendir un último examen en el mes de julio.

Por otro lado, precisó que hasta la actualidad son 69 mil tablets que fueron entregados a los estudiantes y docentes de diferentes instituciones, de la región. Asimismo, en la última visita a Ayacucho, el Ministerio de Educación Entregó otro lote de 59 mil con los cuales se estarían cerrando las brechas de acceso a los equipos tecnológicos, pero que aún se tiene la brecha de acceso a internet.

Finalmente, agregó que son los directores de cada institución quienes deberán hacer un seguimiento y monitoreo a la labor de los docentes y a su vez los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) hacer seguimiento a cada institución educativa sobre los logros alcanzados.

“Cada director tiene preparado una estrategia para hacer un seguimiento a todos sus docentes”, concluyó.