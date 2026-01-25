El sector Defensa, a través del Ejército Peruano y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ejecutó un operativo antidrogas en Marintari, distrito de Santa Rosa, región Ayacucho. En la intervención participaron dos Grupos de Operaciones Especiales (GGOOEE) del Batallón de Comandos “Mayor Marko Jara Schenone” N.° 116.

#VRAEM │ En una operación combinada, se desactivaron 2 laboratorios en Marintari. Se neutralizaron 330 kg. de droga, 7 t. de hoja de coca y 1.3 t. de insumos químicos fiscalizado tras repeler ataque narcoterrorista sin bajas. #NDP pic.twitter.com/VFaZBpX40X — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) January 25, 2026

Durante el despliegue se decomisaron 330 kilogramos de droga, aproximadamente 7 toneladas de hoja de coca y más de 1.300 kilogramos de insumos químicos fiscalizados. Las fuerzas del orden repelieron una agresión armada de presuntos narcoterroristas sin registrar bajas.

El Ministerio Público estuvo a cargo de la supervisión del operativo y todo el material incautado fue incinerado en el lugar. La destrucción del laboratorio clandestino representa un importante golpe a las finanzas de las organizaciones ilícitas que operan en el Vraem.

El sector Defensa reafirmó su compromiso de continuar con operaciones conjuntas para garantizar la seguridad ciudadana y la integridad territorial. Estas acciones buscan debilitar la estructura económica del narcotráfico en zonas críticas del país.