Un nuevo desborde del río Sankirhuato se registró en el distrito de San Francisco, en la región Ayacucho, provocando graves daños en la zona urbana.

El caudal sobrepasó el nivel del puente -que terminó colapsando- y avanzó por calles y viviendas, mientras las lluvias continúan intensificándose y complican las labores de respuesta.

San Quiruato (comúnmente referido como el río Sankirhuato) es un afluente ubicado en el paraje Ayna San Francisco, distrito de Ayna,en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

De acuerdo a un reporte de América Noticias, equipos de emergencia trabajan en la zona con maquinaria pesada para realizar labores de descolmatación, pero no es suficiente. Autoridades regionales informaron que la atención de la emergencia se realiza de manera articulada con entidades como Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Algunas casas colapsaron y otras permanecen en riesgo debido al paso del río por debajo de sus estructuras. Decenas de familias han sido perjudicadas y varias se han visto obligadas a abandonar sus hogares ante el avance del lodo.

Asimismo, se reportan importantes pérdidas económicas, ya que negocios quedaron sepultados y una institución educativa en construcción sufrió daños en su infraestructura; además se perdieron los materiales que estaban almacenados.

Exigen presencia de presidente José Balcázar

Los pobladores piden la presencia del presidente José Balcázar; además solicitan apoyo urgente, incluyendo maquinaria, construcción de muros de contención, la instalación de un nuevo puente y asistencia ante la falta de servicios básicos.

“Me duele que no llegue el apoyo verdadero. Yo estoy orgullosa de haber nacido aquí, pero estamos olvidados”, dijo a Canal N una madre de familia en medio de lágrimas.

“Lo hemos perdido todo. Ya han pasado semanas. No tenemos a dónde ir. Las autoridades (de los ministerios) vienen solo por dos días y luego seguimos abandonados . Necesitamos apoyo por favor”, suplicó otra mujer.

Los vecinos piden el apoyo de geólogos en la zona porque estiman que los “huaicos continuarán”, y temen lo peor debido a que las lluvias continuarán.