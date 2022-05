Por tercer día consecutivo, los locales de la ciudad universitaria, se encuentra tomada por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (FUSCH), quienes exigen la renuncia del rector Antonio Jerí y la Vicerrectora Administrativa, Herlinda Calderón, según ellos, por su incapacidad para solucionar los problemas.

Ayer, tras una reunión general, cientos de alumnos salieron a las calles de la ciudad transmitiendo su rechazo a las autoridades y demostrando que se encuentran más unidos que nunca.

Como ejemplo, durante su marcha pacífica, lograron completar todo el perímetro de la Plaza Mayor de Ayacucho y como manifiestas, el rector Antonio Jerí, debería pensarlo dos veces antes de desairarlos.

RECLAMOS NO SON ATENDIDOS POR AUTORIDAD UNIVERSITARIA

Dentro de los reclamos se tiene la implementación de los cursos generales, asegurar la entrega de chips, garantizar el dictado de clases de los cursos de nivelación y repetidos, habilitar buses para el transporte de estudiantes, concretar el proyecto de la nueva Residencia Universitaria, cumplimiento del pago del bono económico de prácticas preprofesionales de los estudiantes de Ciencias de la Salud, contratación del personal completo para el comedor, contrata de docentes oportuna, solución a los problemas de infraestructura de la ciudad universitaria.

Asimismo, se busca el cumplimiento multianual de los proyectos de construcción de pabellones y elaboración de expedientes técnicos, entre otros mantenimientos de los ambientes universitarios.

“Son años de lucha y aún no hay solución, hasta ahora no se tienen docentes en casi todas las escuelas profesionales, el comedor no atiende al 100%, los ambientes están en pésimas condiciones, no tenemos los chips pese a ser un compromiso del rector y eso es decepcionante”, señaló el Presidente de la Fusch, Denis Guillen.

A su arribo al local del rectorado, los jóvenes universitarios, se dieron con la sorpresa que las autoridades habían convocado a una reunión para ayer a las 2 de la tarde en el Centro Cultural, donde se buscó solución a sus demandas.

VACANCIA DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Sin embargo, Guillen manifestó que de no llegar a acuerdos en los próximos días, se procederá a comprar los kits de vacancia a fin de buscar la salida de las autoridades, por la vía diplomática y no recurrir a enfrentamientos con la policía.

“Tendremos que tomar medidas radicales y eso supone la búsqueda de la vacancia del rector y la vicerrectora de la Unsch, por incapacidad en solucionar las problemáticas de nuestra universidad”, señaló.

