La familia de Benancia Rúa Muñoz exige una investigación sobre las circunstancias en las que falleció la mujer, quien ingresó al hospital de EsSalud Ayacucho para someterse a una intervención quirúrgica programada. Según la denuncia de su hijo, ella llegó caminando al establecimiento el 15 de septiembre, pero su estado de salud se complicó durante la atención médica y terminó perdiendo la vida días después.

El familiar sostiene que existen dudas sobre el desarrollo de la operación, la atención recibida y la información que les proporcionaron los profesionales de salud. Por ello, pide que las autoridades revisen la documentación clínica y determinen si hubo alguna irregularidad.

Cuestionan demora para ingresar a sala de operaciones

De acuerdo con la versión del hijo, la intervención estaba prevista para la 1:00 p. m. y su madre esperaba desde las 7:00 a. m. Sin embargo, afirma que el ingreso a sala de operaciones se habría producido recién alrededor de las 2:30 p. m., debido a que presuntamente se atendió primero a otra paciente que llegó después.

Ante esta situación, solicita que se esclarezcan los criterios utilizados para organizar los turnos quirúrgicos y se determine si la demora tuvo alguna incidencia en la atención de su madre.

Diferencias en los reportes médicos

El denunciante también cuestiona la información que recibió sobre un episodio de paro cardíaco. Según su relato, aproximadamente a las 8:30 p. m., una médica anestesióloga le comunicó que su madre había sufrido un paro que se prolongó cerca de 10 minutos.

No obstante, asegura que en la documentación médica figuraría un periodo de 20 minutos sin respiración, que habría ocasionado un daño cerebral irreversible. La familia pide verificar estos datos, así como los registros de reanimación y los procedimientos realizados durante la intervención.

Tras la complicación, Benancia fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció conectada a un respirador artificial. Su hijo afirma que un neurocirujano les informó que presentaba muerte cerebral, pero denuncia que no pudieron acceder a los exámenes médicos que respaldarían ese diagnóstico.

Solicitan intervención de las autoridades

Frente a las dudas planteadas, los familiares piden la intervención de la Fiscalía Penal, la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho, SUSALUD y la Defensoría del Pueblo para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

El hijo de la fallecida también solicitó el respaldo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para que su denuncia sea atendida. La familia espera que se revisen los registros clínicos, los procedimientos médicos y toda la documentación relacionada con la atención de Benancia.

Las presuntas negligencias e irregularidades señaladas por el denunciante aún deben ser esclarecidas por las instancias competentes.