El Ministerio de Defensa del Perú informó sobre un operativo ejecutado en la región Ayacucho que permitió intervenir una zona vinculada a actividades de narcotráfico. La acción se desarrolló en el distrito de Samugari, ubicado en la provincia de La Mar, donde se hallaron sustancias ilícitas y material destinado a su procesamiento.

La intervención fue ejecutada por los Grupos de Operadores Especiales de la Compañía Especial de Comandos “Lince” N.° 2, perteneciente a la Segunda Brigada de Infantería del Ejército. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, con la supervisión del Ministerio Público.

🚫🇵🇪 Un paso más contra el narcotráfico en Ayacucho.



En Samugari (La Mar), un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió encontrar y desmantelar un centro clandestino donde se producía droga. pic.twitter.com/81ENSETYyC — Mindef Perú (@MindefPeru) April 19, 2026

Hallazgo de la infraestructura ilegal

Durante el despliegue, las fuerzas del orden ubicaron una instalación clandestina utilizada para la producción de alcaloide de cocaína. En el lugar se identificaron estructuras acondicionadas para el procesamiento de insumos químicos relacionados con esta actividad.

Entre los elementos encontrados se registró una poza de maceración en funcionamiento que contenía aproximadamente 3,450 kilos de hoja de coca en proceso. Asimismo, se detectaron cerca de 5,000 kilos de residuos derivados del procesamiento, además de dos pozas de decantación empleadas en etapas posteriores.

Como resultado del operativo, se incautaron 360 kilos de sulfato de cocaína que se encontraban almacenados en recipientes de gran capacidad. Este material fue considerado evidencia dentro de las acciones realizadas en la zona.

Todo lo hallado fue destruido en el lugar conforme a lo establecido en la normativa vigente. El procedimiento incluyó la incineración de las sustancias e insumos bajo supervisión de representantes del Ministerio Público.

Tras la intervención, el sector Defensa emitió un pronunciamiento sobre el alcance de esta acción. El comunicado destacó la continuidad de las operaciones en zonas afectadas por el narcotráfico.

“Este nuevo golpe reafirma la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y su determinación de continuar enfrentando al narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem)”, indicaron.

Detalles de la intervención

El operativo se realizó en una zona comprendida dentro del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, área donde se concentran acciones contra el tráfico ilícito de drogas. Estas intervenciones forman parte de una estrategia orientada a reducir la producción y circulación de sustancias ilegales.

Las autoridades continúan desarrollando acciones en esta zona con participación de distintas instituciones. El objetivo es identificar y desarticular infraestructuras vinculadas a la cadena de producción de drogas.