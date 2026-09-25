Diez municiones para arma de fuego fueron incautadas por agentes especializados durante la inspección de un vehículo de transporte de pasajeros que se dirigía hacia el distrito de Chungui, provincia de La Mar, en el VRAEM.

La intervención se realizó cuando los efectivos revisaron las encomiendas que eran trasladadas en la unidad. Entre los paquetes encontraron una caja que contenía panes chapla. Al inspeccionarlos, descubrieron que cada uno tenía una munición oculta en su interior, sumando un total de diez proyectiles.

Según la información policial, el vehículo había partido de Huamanga con destino a Chungui. Los agentes procedieron a incautar el material y trasladarlo para las diligencias correspondientes.

La intervención estuvo a cargo de efectivos especializados de la División de Investigación contra el Desvío de Insumos Químicos, quienes realizan las diligencias para determinar el origen de las municiones y establecer quién las envió y cuál era su destino final.

El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades como parte de las investigaciones.