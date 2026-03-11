La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, llegó a la región Ayacucho para supervisar las acciones de atención a la emergencia generada por el desborde del río Sankirhuato en el distrito de Ayna, provincia de La Mar.

Sin embargo , debido a las intensas lluvias que afectan la zona, la titular del sector no pudo trasladarse hasta el lugar del desastre .

Ante esta situación, la ministra coordinó la entrega de ayuda humanitaria a través de su equipo territorial, encabezado por el viceministro de Prestaciones Sociales, Fidel Pintado.

Desde el Tambo Sachabamba, en el distrito de Chiara (Huamanga), Vásquez se conectó de manera virtual con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para informar sobre las acciones desplegadas en favor de la población afectada.

Entre la ayuda entregada se encuentran 422 pares de zapatillas, 50 lentes de protección solar, 50 kits de medias, más de mil litros de agua, además de kits con recipientes para almacenamiento, utensilios, ropa, sábanas, alimentos no perecibles y leche.

La ministra aseguró que los equipos territoriales han realizado labores de verificación de viviendas afectadas , identificación de usuarios y coordinación con autoridades locales para facilitar la atención de las familias damnificadas.

Nuevo desborde

Mientras tanto, la emergencia en Ayna se agravó este miércoles 11 de marzo con un nuevo desborde del río Sankirhuato que volvió a inundar calles y viviendas en el sector de San Francisco.

Como se sabe, el viernes pasado la corriente de lodo, piedras y troncos arrasó parte del poblado y dejó a numerosas familias afectadas, con al menos 150 viviendas en riesgo de colapso.

La zona permanece sin servicios básicos como agua potable, electricidad y alcantarillado, lo que ha generado pedidos urgentes de maquinaria pesada y mayor presencia del Gobierno para enfrentar la emergencia.

Cabe precisar que San Quiruato (comúnmente referido como el río Sankirhuato) es un afluente ubicado en el paraje Ayna San Francisco, distrito de Ayna, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).