Un nuevo desborde provocado por el incremento del caudal del río Sankirhuato, a causa de las intensas lluvias, afectó gravemente a la localidad de San Francisco, en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, región Ayacucho.

De acuerdo a Canal N, la emergencia arrasó viviendas y parte de la infraestructura local , generando numerosos damnificados en esta zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Si bien ya se había informado sobre una persona desaparecida durante un huaico, según los reportes preliminares el desastre también dejó 11 heridos, 233 personas afectadas y cerca de 950 damnificados que perdieron sus pertenencias tras el ingreso de lodo y agua a sus viviendas.

El huaico provocó además la destrucción total de al menos diez viviendas, mientras otras resultaron seriamente dañadas.

Rocas y troncos fueron arrastrados por la corriente e impactaron contra casas de hasta tres y cuatro pisos, dejando varios inmuebles con los primeros niveles cubiertos de barro, piedras y escombros.

La plaza central de Ayna quedó cubierta por toneladas de sedimentos y piedras, mientras varias vías de acceso permanecen intransitables.