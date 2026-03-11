Otro desborde provocado por el incremento del caudal del río Sankirhuato, debido a las intensas lluvias, inundó otra vez las calles y viviendas en el sector de Ayna San Francisco, en la provincia La Mar, región Ayacucho.

La emergencia se registra en el límite con el distrito de Kimbiri, en Cusco, donde la fuerza del agua generó una grave afectación en la zona urbana.

Cabe precisar que San Quiruato (comúnmente referido como el río Sankirhuato) es un afluente ubicado en el paraje Ayna San Francisco, distrito de Ayna, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El desborde convirtió un pequeño cauce canalizado hacia el río Apurímac en un torrente de lodo, piedras, rocas y troncos que arrasó parte del poblado. La corriente cubrió los primeros pisos de varias viviendas y transformó las calles en ríos de barro, dejando a numerosas personas damnificadas.

Según reportes preliminares, alrededor de 150 viviendas se encuentran en riesgo inminente de colapsar, ya que sus bases han sido debilitadas por la corriente. Además, la semana pasada el huaico ocasionó la muerte de una persona y destruyó casas, mientras que otros inmuebles de hasta tres y cuatro pisos quedaron con los primeros niveles sepultados por lodo y escombros.

El agua volvió a inundar viviendas y calles este miércoles 11 de marzo, dejando sin efecto parte de los avances en la limpieza del cauce del río.

No hay servicios básicos

La emergencia también provocó el colapso de los servicios básicos. Desde el último viernes la población permanece sin agua potable, electricidad ni sistema de alcantarillado, mientras algunos vehículos fueron arrastrados hacia las orillas del río Apurímac.

En un reporte de América Noticias, las autoridades locales advirtieron que, si se pierde un nuevo puente por el desborde, el distrito podría quedar totalmente incomunicado. “La naturaleza nos está superando”, dijo la corresponsal.

Ante esta situación, autoridades locales y pobladores solicitaron al Gobierno Regional y al Ejecutivo el envío urgente de más maquinaria pesada para las labores de descolmatación y el reencauzamiento del río Sankirhuato.

Asimismo, pidieron la presencia de ministros de Estado para atender la emergencia que mantiene a la zona en una situación de extrema precariedad.