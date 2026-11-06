Una pareja de adultos mayores que viajó desde Satipo, en la selva central, recibió ayuda de agentes de Serenazgo de Huamanga luego de quedar desorientada y sin transporte para continuar su recorrido hacia el distrito de San Antonio de Antaparco, en Huancavelica.

Los ciudadanos Delia Michi Espinoza y su esposo, de apellido Quispe Ircañaupa, llegaron a la ciudad de Ayacucho a bordo de un vehículo de la empresa de transportes Nacional. Ambos descendieron en la primera cuadra de la avenida Cusco, cerca del Cementerio General de Huamanga, llevando numerosas pertenencias, entre ellas costales, cajas, mascotas y aves de corral.

Al encontrarse en una ciudad desconocida, la mujer salió en busca de una agencia de transporte para conseguir pasajes hacia su destino, mientras su esposo permanecía al cuidado del equipaje. Sin embargo, el adulto mayor terminó alejándose del lugar y se desorientó, por lo que ambos quedaron separados.

Serenos lograron reunir a los esposos

Tras recibir la alerta, personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con apoyo de un efectivo policial, inició la búsqueda en el parque Los Ingenieros y sus alrededores.

Los agentes consiguieron ubicar al adulto mayor y, minutos después, reunirlo con su esposa, poniendo fin a los momentos de preocupación que atravesaba la pareja.

Debido a que ya era de noche y no había transporte disponible hacia San Antonio de Antaparco, los serenos trasladaron a los adultos mayores y todas sus pertenencias, incluidas las cajas con gallinas y sus mascotas, hasta el Observatorio N° 3, ubicado en el jirón Pokras, donde les facilitaron un espacio seguro para pasar la noche.

Hicieron una ‘chancha’ para pagar sus pasajes

La ayuda no terminó con el alojamiento. Al conocer las dificultades económicas de los viajeros, los agentes municipales y algunos ciudadanos organizaron una colecta voluntaria para reunir el dinero necesario y cubrir los pasajes restantes.

Gracias a esta iniciativa solidaria, la pareja pudo contar con los recursos para continuar su recorrido al día siguiente hacia San Antonio de Antaparco.

La intervención destacó por el apoyo brindado a los adultos mayores, quienes, tras llegar desde una zona alejada de la selva central, encontraron ayuda para reencontrarse y seguir su viaje.