Un joven perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas luego de que la motocicleta lineal en la que se desplazaban sufriera un despiste en el sector de Pajonal, en la vía nacional Ayacucho–Andahuaylas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:40 de la tarde del último miércoles. De acuerdo con las primeras informaciones, los tres ocupantes retornaban hacia el distrito de Ocros, en la provincia de Huamanga, luego de participar en una fiesta social en la localidad de Ahuayro.

La víctima mortal fue identificada como Juan David García Ccenhua, quien no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto. Los otros dos ocupantes, entre ellos un menor de edad, fueron auxiliados y trasladados a establecimientos de salud cercanos.

Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias y causas que provocaron el fatal despiste.